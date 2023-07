Attacco antisemita all’assessora Funaro La denuncia del console di Israele a Firenze

Un attacco antisemita nei confronti dell’assesora Sara Funaro (in foto), arrivato via Instagram. A denunciarlo è il console di Israele a Firenze, Marco Carrai, che esprime "profondo sentimento di disgusto" per "il post di un sedicente Karem_from_Haifa residente a Firenze che, sul suo profilo Instagram su una foto dell’assessore comunale Sara Funaro ha scritto: ‘Questa è Sara Funaro, la prossima candidata sindaca del Pd. Sionista fino al midollo. Ostacola e fa lobby per Israele con tutte le sue forze. Cercando di mantenere la faccia da radical chic di sinistra che aiuta i più deboli. Ma solo quelli delle ‘razzè che piacciono a lei. Scredita @amnestyitalia. E censura ogni possibile confronto o dibattito sulla Palestina. Da vera fascista. Il nonno fu uno dei firmatari del ‘Manifesto della Razza’. La mela è caduta vicino all’albero".

A condannare il post anche il sindaco Nardella: "Gli insulti all’assessore Funaro sono meschini e vomitevoli - dice il primo cittadino -. Tutta la mia vicinanza e solidarietà all’assessore Funaro e la mia più ferma condanna per le frasi di questa persona che denotano purtroppo un clima di odio strisciante che le istituzioni e i cittadini non devono sottovalutare. Ma Sara è una donna forte e intelligente e sono sicuro che non si farà intimorire da questi attacchi insulsi".

Nella provincia di Firenze, secondo il rapporto 2022 ’Amministratori sotto tiro’, sono stati registrati solo lo scorso anno otto atti intimidatori, in quattro comuni: Firenze, Campi Bisenzio, Castelfiorentino e Lastra a Signa. Quello all’assessora Funaro è quindi l’ennesimo caso intimidatorio nei confronti di una carica pubblica.

"Il rispetto per la persona non deve mai essere messo in discussione - ha commentato anche il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano

Francesco Torselli-. Chi offende - spesso nascondendosi dietro profili anonimi - dimostra solo vigliaccheria e scarsissima intelligenza". A fargli eco anche i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai, che mostrano "la nostra personale solidarietà e quella del partito per questo attacco vigliacco e stupido". "Mi auguro che le forze di pubblica sicurezza - conclude Carrai in una nota - individuino il sedicente personaggio perseguendolo per incitamento all’odio razziale".

"Ringrazio tutti per la grandissima solidarietà che mi è arrivata attraverso comunicati o telefonate e messaggi", dice l’assessora.