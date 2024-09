At mette in campo 21 nuovi bus

Ventuno nuovi bus sono arrivati nella settimana che si conclude oggi per rinnovare il parco mezzi di Autolinee Toscane. Si tratta di autobus Iveco di due tipologie: da 18 metri alimentati a gas metano, utilizzati nei percorsi suburbani che dal centro città raggiungono le zone più periferiche, e da 12 metri a gasolio.

La divisione territoriale è la seguente: 10 bus a Firenze (di cui 6 interurbani da 12 metri e 4 suburbani da 18 metri); 4 a Siena (tutti interurbani da 12 metri); 2 a Livorno (interurbani da 12 metri); 2 a Lucca (interurbani da 12 metri); 2 a Grosseto (interurbani da 12 metri); 1 a Pisa (suburbano da 18 metri a metano).

"Siamo in linea con quanto annunciato lo scorso mese di luglio in merito all’accelerata nel rinnovamento di tutta la nostra flotta autobus a livello regionale - spiega Gianni Bechelli, presidente di Autolinee Toscane -. A fronte della rottamazione, avvenuta nelle scorse settimane, di mezzi obsoleti ed Euro 2, stiamo inserendo bus di ultima generazione su tutto il territorio. L’invito che rinnoviamo per tutta la nostra utenza è quella di utilizzare i nostri mezzi nella consapevolezza dell’importanza che il trasporto pubblico riveste a favore dell’ambiente e del valore che questi mezzi hanno, anche in termini economici, per l’intera collettività".