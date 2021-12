Firenze, 4 dicembre 2021 - Una bottiglia di whisky Macallan Red Collection invecchiata 60 anni, imbottigliata nel 2020 e commercializzata come edizione speciale, è stata battuta nei giorni scorsi dalla casa d'aste Pandolfini di Firenze, per la cifra di 107.800 euro. La bottiglia, spiega la casa d'aste, "ha stabilito il record italiano per un whisky, che equivale al record per qualsivoglia bottiglia battuta in asta in Italia". La bottiglia è stata aggiudicata a una cifra pari a più del doppio della stima.

Sempre in questi giorni la casa d'aste fiorentina aveva segnato un doppio record con un orologio tra i più ricercati del mondo: il Cartier Crash Watch, aggiudicato a 861.500 euro, record mondiale per un Cartier Crash e record italiano per quanto riguarda gli orologi in generale. Tra i preziosi, come sempre più spesso accade i diamanti sono stati i protagonisti, montati come solitari o in collier, spille e bracciali, ma anche in combinazione con pietre di colore. Quest’ultimo connubio ha decretato il top lot della vendita: una demi parure composta da una collana con smeraldi circondati da diamanti tagliovecchhio a formare un motivo a ghirlanda, accompagnata da un paio di orecchini pendenti in oro e argento con smeraldi e diamanti, che è stata aggiudicata a 175.000 euro, alla fine di una vera e propria bagarre tra molte linee telefoniche e tanti compratori attivi su Pandolfini Live.