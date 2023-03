Assopellettieri e Confindustria Moda, ecco gli Stati Generali

Tornano a Firenze gli Stati generali della pelletteria italiana. A dare l’annuncio è Assopellettieri, aderente a Confindustria Moda. L’appuntamento è fissato per il prossimo autunno. Nel frattempo l’associazione di categoria sta lavorando con The European House-Ambrosetti a definire un quadro preciso dello stato di salute del comparto e delle sue aziende, offrire competenze per delineare lo scenario del mercato attuale e futuro. "Gli Stati Generali a Firenze, alla quarta edizione, rappresentano ormai un imprescindibile appuntamento annuale per le tematiche del settore – commenta Andrea Calistri vicepresidente di Assopellettieri con delega al distretto toscano – e anche quest’anno offriranno l’occasione per tracciare un bilancio di quanto stiamo facendo e quanto faremo a sostegno della filiera. Abbiamo iniziato nel 2020, in piena fase Covid, consapevoli della necessità di creare un momento d’incontro tra i vari attori del segmento pelletteria e proseguiamo tre anni dopo rimarcando il valore del ‘fare sistema’. Un sistema che vede in Toscana uno dei suoi massimi rappresentanti: un’eccellenza del made in Italy da sempre in cima alle voci della bilancia commerciale toscana e nazionale". Ma oltre Calistri c’è un altro scandiccese che entra nella squadra di Assopellettieri per curare un piano di formazione strutturato e garantire la sopravvivenza della filiera: si tratta di Massimiliano Guerrini; il presidente di Mita – Made in Tuscany Academy fondazione ITS con sede al castello dell’Acciaiolo. Guerrini svilupperà con l’Associazione un innovativo progetto formativo a carattere nazionale.