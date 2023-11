Associazioni solidali. I punti di raccolta per aiutare gli alluvionati

Anche Impruneta vuole fare la sua parte per le persone e attività che hanno subito i danni del maltempo. Il Circolo Arci del Ferrone di Impruneta e la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze hanno istituito due punti di raccolta per generi alimentari e beni di prima necessità. Il primo è aperto nei giorni feriali dalle 14,30 alle 18, a Tavarnuzze dalle 15,30 alle 18,30. "Le donazioni di generi alimentari, beni di prima necessità e il tempo dedicato dai volontari sono un esempio tangibile della forza della nostra unità – dice il sindaco Riccardo Lazzerini -. Questi gesti dimostrano che, anche nelle circostanze più difficili, la solidarietà e il supporto reciproco possono far sorgere la speranza e la rinascita". "Stiamo attualmente lavorando per creare nuovi punti di raccolta sul territorio – annuncia l’assessore alla protezione civile Lorenzo Bellini -. Intanto siamo partiti per raccogliere ciò che può davvero essere utile". L’appello agli imprunetini è anche per aiutare la biblioteca di Quarrata.