Associazione Core, ecco il nuovo modello per la sanità toscana

Firenze, 2 giugno 2023 - “E' vero, mancano risorse e c'è carenza di personale, ma un nuovo modello per la sanità toscana è possibile e sicuramente possiamo fare qualcosa di meglio con quanto abbiamo”. A dirlo il dottor Fabrizio Bandini, cardiologo dell'ospedale del Mugello e presidente dell'associazione Core (Cura, organizzazione della ricerca etica), nata a Firenze nel 2002 da un'idea del professor Alfredo Zuppiroli, famoso cardiologo fiorentino e presidente della commissione di bioetica della Regione.

“Secondo quanto emerge dal rapporto Gimbe - fa presente Bandini - nella sanità italiana negli ultimi dieci anni sono stati investiti 200 miliardi in meno della media europea”. “Quello che secondo me farà la differenza nel futuro – sottolinea – è se sapremo conservare le reti periferiche. Non basta acquisire l'alta tecnologia. Serve anche un semplice telefono, che possa mettere in relazione il cittadino al medico curante. Relazioni, interconnessioni, intrecci, sostegno: questo è molto più difficile e oneroso, anche se meno dispendioso che nell'acquisire alta specialità e alta tecnologia”. E' questa però la strada da seguire e lo dimostrano i progetti portati avanti con successo nel corso degli anni dalla onlus Core, con l’obiettivo di creare sinergia tra cittadini, sanitari, amministrazioni pubbliche e istituzioni sanitarie. Tra questi la rete del Mugello, che ha coinvolto in particolare i comuni di San Godenzo e Palazzuolo, grazie al quale, con lo scopo di consolidare la rete sociale di solidarietà, sono stati definiti i rapporti e le relazioni, mappate le persone fragili e quindi inserite dentro la rete sociale e sanitaria. “Va bene la telemedicina, il monitoraggio a distanza, tutto quello che di buono viene dall'alta tecnologia, ma occorre – spiega ancora il dottor Bandini, creare sul territorio un ingranaggio sul che funzioni, altrimenti la macchina sociale e sanitaria si rompe”.

Un tema che sta affrontando l'associazione è anche quello del consenso informato, quindi della legge 219 del 2017 sul biotestamento o testamento biologico. “E' la legge che definisce il cuore della medicina e della sanità e il rapporto corretto tra medici e cittadini. Due mondi che si incontrano: il primo, quello dei medici, che hanno studiato per salvare la vita delle persone e devono accettare il limite che si pone davanti, ovvero il passaggio dal ‘to cure al to care’, dal curare al prendersi cura; il secondo – prosegue il presidente – quello del paziente e della piccola comunità familiare intorno a lui, che devono riconoscere la morte. Oggi c'è una forte resistenza a farlo, perché, come dice il filosofo Umberto Galimberti, ‘il recinto del sacro si è rotto’ e su questo fronte dobbiamo reinventare tutto”. Di qui l'idea dell'associazione di organizzare dei concerti, momenti per riflettere anche su quanto dice la legge 219 del 2017.