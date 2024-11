Notte di assalto nel Chianti: sfondano ditta per il furto. Furgoni di traverso per fuggire

Greve in Chianti (Firenze), 15 novembre 2024 – Una notte di assalto, una notte di paura. Con una banda che ha sfondato l’ingresso di una ditta di pelletteria che lavora per grandi marchi per rubare il materiale. Un colpo meticolosamente pianificato dai malviventi.

Che hanno piazzato lungo la strada una serie di furgoni con ruote sgonfie, mezzi risultati rubati, per coprirsi la fuga. Accade a Strada in Chianti, frazione di Greve in Chianti, nella notte tra giovedì e venerdì. Il gruppo è entrato in azione in piena notte.

Erano le 2.30, in giro non c’era nessuno e la ditta era chiusa. Un altro mezzo è stato utilizzato come ariete: con questo sono stati sfondati il cancello ma anche una porta che conduce a caveau. Una volta dentro però sono scattati i fumogeni anti intrusione della ditta.

A quel punto la banda è scappata. L’allarme è scattato subito. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno. Che si sono messi subito sulle tracce della banda. Le indagini sono in corso. Di furti nelle pelletterie ne sono avvenuti in passato in Toscana, ma poche volte l’assalto è stato preparato in questa maniera.

Più soggetti a questo tipo di colpi le ditte orafe che si trovano nella zona di Arezzo. In questi mesi si sono susseguiti diversi casi del genere, con anche qui mezzi e tronchi messi in mezzo alla strada per coprire la fuga dei malviventi.