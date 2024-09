Aspettando Autumnia. Mostre, eventi e cibo. Un mese di iniziative

La 25° edizione di Autumnia, la maxi-fiera dedicata ad ambiente, alimentazione e agricoltura, si svolgerà dall’8 al 10 novembre nel centro storico figlinese con attività per grandi e piccini, dalla fattoria degli animali alle degustazioni fino alla vendita dei prodotti enogastronomici di eccellenza.

Ma in attesa dell’evento clou, Incisa e Figline organizzano un mese di attività ed eventi legati alla terra e ai suoi immensi tesori, tra escursioni, incontri su cibo e agricoltura, benessere, visite e laboratori, in particolare per i più piccoli. Tra i tanti eventi in programma per "Aspettando Autumnia", il 6 ottobre sarà possibile visitare la vecchia miniera Enel di San Cipriano, incluso il riassetto dell’area mineraria di Vincessimo e il suo utilizzo agroforestale.

Nel pomeriggio a Villa Casagrande ci saranno "Cavolate a merenda", con ricette tipiche dei nonni e letture sceniche di Kanterstrasse.

Aperitivo sensoriale al ristorante Cielo Casagrande il 10 ottobre: coinvolgerà i cinque sensi con la collaborazione degli studenti dell’alberghiero Vasari. Lo psicoterapeuta Maurizio Cinquini (uno degli "psicologi on the road" del progetto del Comune) e Susanna Gherardelli propongono un’esperienza meditativa il 12 ottobre davanti al salone San Benedetto di Loppiano. Nella stessa giornata, in biblioteca i bambini 6-11 anni potranno diventare "Artisti in natura" ispirati dall’Arcimboldo.

Il 13 saranno aperti al pubblico l’Ospedale Serristori e la sua Antica Spezieria per visite guidate. Doppia esperienza tra olio e miele alla Palagina il 18 ottobre, mentre il giorno successivo il Vasari organizzerà un laboratorio per i ragazzi di 11-14 anni come mini-chef guidati da docenti e studenti. Si replica il 26. Ancora cucina il 23 ottobre a Casa Me’ Mà per un aperitivo casalingo con dresscode un grembiule brandizzato. Quel fine settimana ci sarà anche "Una piazza di libri" a tema cambiamento climatico e profumi stagionali. Dal 31 ottobre al 2 novembre alla Palagina ci sarà la "Festa della Zucca".