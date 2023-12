Asl Si va verso la riapertura: "Obiettivo è tornare alla normalità"

Presidio Asl di via Rossini: l’obiettivo è quello di tornare quanto prima alla normalità. Quella normalità che l’alluvione ha spazzato via costringendo la Asl a spostare i vari servizi in più sedi. Questo il senso del sopralluogo effettuato ieri dai vertici dell’azienda guidati dal direttore generale, Valerio Mari. Con l’obiettivo di riaprire una struttura che è tuttora inagibile. E che, come si legge anche sui social, sta provocando innumerevoli discussioni fra i campigiani che vorrebbero ancora maggiore chiarezza. A Campi la direzione aziendale della Asl si è incontrata con il sindaco Andrea Tagliaferri, accompagnato dal direttore Area manutenzione e gestione investimenti Firenze, Francesco Napolitano, che ha illustrato gli interventi finora realizzati e quelli in via di conclusione in via Rossini. "Nella fase emergenziale più acuta – spiegano dalla Asl -, per garantire la continuità operativa delle attività, è stato deciso di trasferire i servizi e il personale da via Rossini presso gli altri presidi Asl vicini. C’è stata invece di recente la riattivazione di alcuni servizi sul territorio di Campi grazie alla riorganizzazione del presidio di via Orly, ospitato nei locali della Pubblica Assistenza". Proprio in via Orly si è spostata la Direzione aziendale della Asl per verificare la riorganizzazione "che ha fatto ripartire – aggiungono dalla Asl - l’ambulatorio infermieristico stomie, il servizio di infermiere di famiglia e di comunità e la Salute mentale adulti che si sono affiancati ai già presenti servizi della Salute mentale infanzia e adolescenza, della riabilitazione minori e del Servizio sociale professionale". Al tempo stesso è in corso la definizione sul trasferimento di altri servizi come le attività consultoriali, che al momento vengono svolte presso i consultori di Lastra a Signa e Calenzano e nella vicina Casa della Salute de Le Piagge, e quelle della riabilitazione adulti, attualmente svolta presso la sede di Sesto Fiorentino in via della Querciola e all’Alfa Columbus di Lastra a Signa.