Asl di via Rossini e centro storico: "Sono priorità, ecco le soluzioni"

di Pier Francesco Nesti

Dibattito aperto su quella che potrebbe essere la sede della futura Casa della salute. E che fa seguito all’annuncio, da parte del sindaco Tagliaferri, della volontà di non fare più alcun investimento e di conseguenza non riaprire il distretto Asl di via Rossini a causa dei danni provocati dall’alluvione. Due le strade al momento ipotizzate, per quella che il primo cittadino campigiano ha definito comunque come "un’opportunità per il territorio": la Pubblica Assistenza di Campi, in via Orly, o la futura Coop che nascerà nella zona di via Palagetta. Due zone facilmente raggiungibili e con ampia possibilità di parcheggio.

"Come già anticipato in questi giorni – ha detto Tagliaferri – ci sono già stati diversi incontri con la Asl in modo da riportare sul territorio entro l’estate tutti i servizi che l’Azienda sanitaria offre ai cittadini. Ma questa amministrazione vuole guardare avanti e l’intenzione di realizzare la Casa della salute va proprio in questa direzione. Due le alternative, partendo sempre dall’accordo di programma del 2015 che coinvolge anche Farmapiana". La chiacchierata con il sindaco, però, è servita anche per puntare l’attenzione su un’altra questione, quella della riqualificazione del centro storico: "Dobbiamo decidere come muoverci – aggiunge –. C’è già una progettualità relativa alle piazze, ma prima di prendere altre decisioni vogliamo avere le idee chiare su ciò che riguarda pedonalizzazione e Ztl".