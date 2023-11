Asilo Sturiale, genitori in rivolta pozzanghere e asfalto malmesso

Pozzanghere grandi come piscine. Accade davanti all’asilo Sturiale di via Pacinotti. Per accedere da via Roma, i genitori utilizzano la strada che passa in mezzo al parco pubblico.

L’asfalto è piuttosto malmesso, la situazione peggiora ulteriormente per chi arriva con la vettura, il parcheggio è sterrato e quando piove diventa un percorso a ostacoli.

Ora è nota l’attrazione fatale tra i bimbi e le pozzanghere, così come è altrettanto nota l’arrabbiatura dei genitori che sono spesso costretti a estrarre i loro figli con le scarpe e gli indumenti fradici dopo una corsa proprio nel mezzo alle pozzanghere stesse.

Da anni ormai generazioni di genitori (almeno tre in questa consigliatura) chiedono all’amministrazione di asfaltare il parcheggio, così da poter arrivare fino al cancello dell’asilo.

Ugualmente da anni il problema di verifica ogni autunno. Senza soluzione se non nel lungo periodo.

Sul plesso c’è un progetto diviso in quattro lotti con un investimento complessivo di un milione di euro da quadro, per il riordino funzionale del giardino e del parcheggio, l’ampliamento dell’area sosta sul lato di via Galvani, il rinnovo completo dell’area a verde pubblico dove sarà installata anche una palestra esterna per il fitness, una nuova viabilità per separare il traffico in entrata e in uscita e un collettore pedecollinare delle acque meteoriche, per il miglioramento idraulico.

Per il momento però restano le pozze. Divertenti per i più piccoli, croce e poca delizia per i genitori.