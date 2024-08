Asili nido, mano tesa del Comune. Al via i contributi per le famiglie

Potranno essere presentate da lunedì, al successivo 7 settembre, le domande per richiedere contributi economici per la frequenza dei servizi educativi comunali per la prima infanzia e per quelli accreditati per l’anno educativo 2024-2025. L’avviso pubblico è destinato a tutte quelle famiglie, residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, che non hanno potuto usufruire della misura regionale Nidi Gratis e che possono documentare un Isee compreso tra 35.001 e 50.000 euro. In particolare, i contributi per i nidi comunali consisteranno nell’abbattimento delle rette mensili di un importo variabile a seconda dell’orario di frequenza: 100 euro per una frequenza fino alle 13,30, 140 fino alle 16, 150 fino alle 17,30. Sono ammesse al contributo 11 mensilità (da settembre 2024 a luglio 2025). Per quanto riguarda invece i nidi privati accreditati l’intervento consiste nel rimborso di una quota delle rette, pari alla differenza tra la tariffa mensile del nido privato e la tariffa mensile del nido comunale (corrispondente per orario di frequenza e per fascia Isee), al netto del Bonus Inps.

Le richieste dovranno essere inviate, nel periodo concesso per la presentazione, da un genitore o un tutore solo tramite il servizio online disponibile sul sito Internet del Comune di Sesto. Nei prossimi giorni l’avviso sarà consultabile sul sito del Comune.