Asili nido Iscrizioni online fino maggio

Saranno aperte fino al primo maggio le iscrizioni ai nidi comunali di Calenzano. La domanda può essere presentata solo online dal sistema informatizzato “Si Meal“, accedendo con Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi). Da quest’anno , come stabilito con una delibera di marzo, le iscrizioni ai nidi sono aperte anche ai non residenti. Per tutte le informazioni sui requisiti e modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina informativa dedicata sul sito Internet del Comune di Calenzano che contiene anche una serie di approfondimenti sui servizi per la prima infanzia comunali, sui nidi e servizi integrativi privati presenti sul territorio calenzanese, sul piano educativo comunale e sulle tariffe per il 2023. Le famiglie che hanno difficoltà effettive ad accedere alla domanda possono contattare il Servizio Attività Educative del Comune ai numeri 055 8833437, 055 8833409 oppure scrivere a [email protected] .