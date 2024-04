Asili nido gratuiti. Appello per trovare le scuole che aderiscono

Nidi gratis, via all’appello per trovare le scuole che aderiscono.

L’amministrazione comunale di Scandicci ha approvato l’avviso per la manifestazione di interesse rivolto alle strutture educative private accreditate di Scandicci che sono interessate ad aderire alla misura regionale ‘Nidi Gratis’. La domanda e la relativa modulistica sono scaricabili alla pagina Servizi Educativi per l’infanzia. La manifestazione d’interesse e tutta la documentazione allegata dovranno arrivare entro il 22 aprile prossimo. Per quanto riguarda gli effetti sui cittadini, dal punto di vista economico anche alle famiglie con un reddito sotto ai 35 mila euro che usufruiscono dell’offerta educativa integrata nel territorio comunale sono riconosciuti pari benefici che per i posti pubblici, con l’operazione della Regione Toscana. I posti sono limitati, tanto che il consiglio dell’amministrazione in questi anni è stato quello di partecipare sempre al primo bando, in modo da poter rientrare nelle graduatorie. Il bando serve a selezionare le scuole che partecipano mettendo a disposizione posti per il progetto.