Asili nido, aprono le iscrizioni. Ecco il calendario degli open day

Al via da martedì le iscrizioni per uno dei circa 112 posti disponibili nei nidi comunali di Bagno a Ripoli. Le domande vanno presentate esclusivamente online entro il 13 marzo. Riguardano i nidi d’infanzia "Coriandolo" di Balatro, "Arabam" di Osteria Nuova e "Chicco di grano" di Capannuccia e sono riservate ai bambini nati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Devono ancora aspettare quelli ancora più piccini: solo con il nuovo polo educativo 0-6 in costruzione a Ponte a Niccheri di fronte alla media Redi e alla biblioteca, un cantiere dal valore di 4,5 milioni di euro, ci saranno opportunità di accoglienza anche per i piccini prima del compimento dell’anno di età.

Nel frattempo, è possibile per i genitori e le famiglie degli aspiranti iscritti ai nidi visitare le strutture durante gli open day organizzate dai singoli asili. Il "Chicco di Grano" si presenterà in presenza sabato 15 febbraio dalle 9 alle 13 in via di Tizzano 203 alla scuola dell’infanzia "Franci" a Capannuccia. Il nido "Coriandolo" aprirà le porte nello stesso giorno e stessa ora in via di Balatro 2. L’"Arabam" invece accoglierà le famiglie sabato 1° marzo sempre in orario mattutino: la sede è in piazza Rosselli 5 a Osteria Nuova. Per partecipare alle giornate a porte aperte è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail [email protected] entro le ore 12 di giovedì 13 febbraio per il "Chicco di Grano" e "Coriandolo" e del 27 febbraio per l’"Arabam". Chi avesse difficoltà nella presentazione della domanda, può chiedere assistenza agli uffici comunali dei servizi educativi.

Manuela Plastina