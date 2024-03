Asfalto dissestato in via del Chese. La protesta degli automobilisti

Buche e crepe infinite su via del Chese. La strada, che potrebbe sembrare fuori contesto rispetto al principale tessuto viario di Scandicci, ha in verità un’importanza fondamentale. Si tratta infatti della direttrice viaria che da San Colombano costeggia l’omonimo depuratore e il confine con Lastra a Signa, rappresentando un pezzo strategico nel ‘passaggio’ che gli automobilisti usano per evitare la via Pisana. Il transito di tanti mezzi, anche pesanti, la pioggia battente e anni di mancata manutenzione hanno reso l’asfalto davvero dissestato. E per questo non mancano le proteste da parte di chi deve utilizzare la strada. Con gli ultimi giorni di pioggia poi, la situazione si è ulteriormente complicata. Le moto devono fare lo slalom tra le buche, l’asfalto è completamente crepato nei punti più esposti all’attrito. "La manutenzione in via del Chese – raccontano alcuni cittadini che la utilizzano spesso – è essenziale. La strada così com’è diventa pericolosa quando piove e si formano enormi pozze. E la velocità di tanti veicoli è sempre eccessiva, soprattutto durante le ore di punta". Sia Lastra a Signa che Scandicci utilizzano sistematicamente postazioni mobili di rilevazione della velocità, ma il problema rimane. E sul versante lastrigiano non sono mancati incidenti mortali proprio sull’ora di punta. Servirebbe dunque un intervento in tempi brevi: almeno questo è l’auspicio dei residenti. Per il momento però non sembra esserci un piano condiviso di manutenzione stradale, soprattutto per il tratto più isolato, quello che passa in mezzo ai campi.