Asfaltature in via Senese e sullo Stradone di Rovezzano. Ecco gli interventi stradali della prossima settimana

Firenze, 30 settembre 2023 – Nuovi allacci alla rete idrica, interventi per asfaltature. Sono molteplici gli interventi sulle strade fiorentine che prenderanno il via la prossima settimana. I principali? Il nuovo asfalto in via Senese e nello Stradone di Rovezzano.

Per quanto riguarda le manutenzioni stradali, proseguono i lavori di posa dell’asfalto fonoassorbente in via Senese. Fino al 6 ottobre in orario 21-6 sono previsti restringimenti tra il Ponte di Certosa e via dei Giandonati. Da lunedì 2 ottobre saranno effettuati i lavori anche in piazza Acciaoli, con restringimenti di carreggiata per tre settimane. Inizieranno invece mercoledì 4 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto nello Stradone di Rovezzano.

Da mercoledì 4 ottobre è in programma anche la manutenzione straordinaria dell’asfalto. Nella prima fase, sarà chiuso il tratto tra via della Torre e via del Guarlone, oltre a via della Torre (tra viale Palazzeschi e via della Chimera). I lavori continueranno poi con la sola chiusura dello Stradone di Rovezzano tra via del Guarlone e via della Chimera. L’intervento si concluderà il 23 ottobre.

Ecco gli altri interventi:

Via di Quarto: per un allaccio alla rete idrica da lunedì 2 ottobre scatterà la chiusura del tratto via delle Quiete-via Niccolò da Tolentino. Viabilità alternativa verso via delle Panche: via della Quiete-via Mario Serio (Bellincione)-via degli Aselli-largo Tonelli-via Niccolò da Tolentino-via di Quarto. Termine previsto 6 ottobre.

Via dell’Alloro: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 2 ottobre circolazione interrotta tra via del Giglio e via dei Conti. Il provvedimento sarà in vigore fino al 6 ottobre.

Via Marsuppini: sempre per un allaccio alla rete idrica da lunedì 2 ottobre sarà istituto un divieto di transito sulla corsia in direzione di via Fortini; la strada sarà percorribile da via di Ricorboli verso viale Michelangiolo. Percorso alternativo per raggiungere via Salutati: viale Michelangiolo-piazza Ferrucci-via Gian Paolo Orsini-via di Ricorboli.

Via Lombardia: ancora lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione di gas. L’intervento inizierà lunedì 2 ottobre e riguarda la diramazione interna. Prima sarà in vigore un restringimento di carreggiata, a seguire un divieto di transito. Termine previsto 6 ottobre.

Borgo Santi Apostoli: da mezzanotte alle 6 di lunedì 2 ottobre sarà effettuata la vuotatura di una fossa biologica. La circolazione sarà interrotta sulla direttrice Borgo Santi Apostoli-chiasso di Manetto-chiasso delle Misure-chiasso Cornino-via del Fiordaliso-via delle Bombarde-chiasso Ricasoli-chiasso degli Altoviti-piazza del Limbo-chiasso dei Borgherini-chiasso dei Del Bene. Previsto il cambio di senso in Borgo Santi Apostoli da vicolo dell’Oro verso via Por Santa Maria.

Via Benedetta: per intervento su una copertura da lunedì 2 ottobre sarà in vigore un divieto di transito tra via della Scala e via Palazzuolo. Termine previsto 10 ottobre.

Via dei Serragli: saranno effettuati in orario notturno (21-5.30) per alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile. Si inizia nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 ottobre con la chiusura di via dei Serragli (tra Borgo San Frediano e via Santa Monaca) e di Borgo Stella (tra via d’Ardiglione e via dei Serragli). Previsto anche un senso unico sulla direttrice piazza del Carmine-via Santa Monaca verso via dei Serragli e in piazza Nazario Sauro da via di Santo Spirito a lungarno Guicciardini. Percorso alternativo: lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-piazza di Verzaia-Borgo San Frediano-piazza del Carmine-via Santa Monaca-via dei Serragli. I provvedimenti saranno ripetuti nelle notti successive fino a giovedì 5 ottobre.

Via di Santa Marta: ancora un intervento edile con l’istituzione lunedì 2 ottobre di un divieto di transito tra via Ernesto Rossi e via della Pietra. In via Ernesto Rossi scatterà un senso da via Santa Marta verso via dei Casamorata. Termine previsto 6 ottobre.

Via Romana: lunedì 2 ottobre in orario 9.30-18.30 sarà effettuato il montaggio di un ponteggio con chiusura del tratto da piazza della Calza a via Da’ Mori. Chiusa anche via di Serumido (da via Da’ Mori a via Romana tratto senza sfondo) mentre via Da’ Mori diventerà a senso unico nel tratto tra via Da’ Mori e via Romana direzione via Da’ Mori.

Via della Buca di Certosa: inizieranno lunedì 2 ottobre i lavori per la messa in sicurezza di un muro. Sarà istituito un divieto di transito da via Colle di Ramole a via Senese. Termine previsto 7 aprile.

Viale Lavagnini: per la manutenzione di un’antenna martedì 3 ottobre in orario 9-20 sarà istituito un divieto di transito sul controviale tra i numeri civici 41 e 39. Chiusa anche la pista ciclabile.

Via Lambertesca: martedì 3 e mercoledì 4 ottobre è in programma un trasloco. La strada sarà chiusa da via Por Santa Maria e via dei Georgofili mentre il tratto via dei Georgofili-piazzale degli Uffizi diventerà a senso unico verso quest’ultimo. Percorso alternativo: via dei Georgofili-via Lambertesca-piazzale degli Uffizi-via della Ninna-via dei Leoni.

Viale Piombino: martedì 3 ottobre inizieranno i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica con interruzione della circolazione tra via della Casella all’immissione dell’uscita da viale Etruria. Nel tratto fronte al numero civico 40 e il numero civico 37. Termine previsto 7 ottobre.

Via di Bellagio: si tratta ancora di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da mercoledì 4 ottobre sarà in vigore tra via Reginaldo Giuliano e via di Castello. Percorso alternativo per tornare in via Sestese: via di Castello-via della Querciola-via Reginaldo Giuliani-via Crocetta-via Sestese. Itinerario alternativo per tornare a Castello: via Reginaldo Giuliani-via Bechi-via Sestese-via Collodi-via Reginaldo Giuliani-via della Querciola-via di Castello. L’intervento si concluderà il 6 ottobre.

Via dei Marsili: per lavori con piattaforma aerea da mercoledì 4 ottobre sarà in vigore un divieto di transito. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 ottobre.

Via di Careggi: per realizzare una infrastrutturale stradale sabato 7 ottobre dalle 9.30 alle 15.30 sarà chiuso il tratto via Bolognese-via Incontri. Previsto anche un restringimento in via Bolognese tra i numeri civici 219 e 209.

Via della Pietra: sabato 7 ottobre è in programma la potatura di alcune alberature. Dalle 9 alle 17 circolazione interrotta tra via del Poggiolino e via Bolognese. Percorso alternativo: via del Poggiolino-via Bolognese.

Via di Santo Spirito-via Maffia: per effettuare la manutenzione della facciata di un edificio sabato 7 ottobre (orario 14-20) via di Santo Spirito sarà chiusa tra via dei Geppi e via Maffia, via di Maffia tra via Sant’Agostino e via Santo Spirito. Percorso alternativo: lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via Sant’Agostino.