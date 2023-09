E oggi il corteo alle Piagge. Traffico a rischio paralisi

Gavinana, Grassina e tutta la parte sud di Firenze è stata stretta in una tenaglia micidiale. E a finire in ginocchio, fino a sera, è stata la viabilità di mezza città a causa dalle ripercussioni della tragedia avvenuta dopo le 13.30 sull’A1. Autostrade per l’Italia infatti, subito dopo l’incidente ha chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud per consentire le operazioni di soccorso. La riapertura è scattata dopo le 16,30. Ma fino a un’ora dopo i tempi di percorrenza erano da bollettino di guerra sia dentro che fuori dall’autostrada: 14 chilometri di coda in direzione Roma e 7 in direzione Bologna. Nel frattempo in autostrada il personale di soccorso ha distribuito bottigliette d’acqua agli automobilisti bloccati sotto il sole. Molti dei mezzi pesanti e delle auto hanno imboccato l’uscita per Firenze Sud facendo smaltire così la lunga coda direttamente in città col risultato di bloccare il traffico. Anche il viadotto Marco Polo ha faticato a digerire tutto il traffico, basti pensare che alle 18.30 di ieri i tempi di percorrenza erano ancora di 35 minuti per percorrere appena 6 chilometri di tragitto da Grassina fino a viale Europa.

Ma i guai per il traffico fiorentino potrebbero fare il bis anche oggi a causa della manifestazione a cui prenderanno parte i sindaci della Piana per dire no al nuovo aeroporto. La partenza è prevista alle 14 da Le Piagge e arrivo all’aeroporto. Il corteo sfilerà nelle zone di Peretola, Piagge, Brozzi con passaggio in via Baracca e viale Gori. Sono perciò possibili disagi alla circolazione (in particolare per l’ingresso all’autostrada A11 e per l’accesso al Viadotto dell’Indiano) e al trasporto pubblico. Per questo a partire dalle 14 i otto linee di At saranno deviate o limitate: la 5, 29, 30, 35, 56, 66, 68, 303. "Le variazioni - spiegano dall’azienda – si attueranno fino alla fine del pomeriggio - in base alla posizione e al movimento della manifestazione".

Ma non finisce qui, un’altra manifestazione in zona Fortezza rischia di creare disagi nell’area centrale di Firenze, sia per bus che per tramvia, anche nel resto della città. Sul sito at-bus.it, nella sezione Avvisi, è possibile consultare tutte le informazioni sulle deviazioni previste e programmate per ogni linea coinvolta, laddove possibile.