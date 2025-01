Artigiani, l’e-commerce non tira. La Toscana è rimasta indietro

Nonostante la crescente digitalizzazione, l’adozione del commercio elettronico in Toscana rimane ancora limitata rispetto alla media nazionale ed europea. Secondo i dati 2023 forniti da Regione Toscana, Istat ed Eurostat, solo il 17,7% delle imprese con almeno 10 addetti nella regione utilizza canali di vendita online, un valore inferiore alla media italiana (19,1%) e a quella europea (22,9%). Inoltre, la quota di fatturato derivante dalle vendite elettroniche è pari al 13,6%, un dato che resta al di sotto della media nazionale di oltre quattro punti percentuali. Nonostante questi numeri, la domanda di e-commerce continua a crescere.

Nel 2022, il 66,5% dei toscani sopra i 14 anni ha effettuato acquisti online, prediligendo abbigliamento, articoli per la casa, libri, computer e cosmetici. "Il pubblico potenziale è ampio, ma per soddisfarlo è necessaria una preparazione adeguata e non l’improvvisazione", sottolinea David Nannini, presidente di CNA ICT e titolare di Vedanet e-commerce agency.

Le imprese toscane attive nel commercio elettronico utilizzano prevalentemente i propri siti web o app (66,5%) e piattaforme di marketplace (62,5%). Tuttavia, è interessante notare come il ricorso agli strumenti di proprietà sia in calo, mentre aumenta l’utilizzo dei marketplace, che offrono una maggiore visibilità e infrastrutture già consolidate.

Per supportare artigiani, professionisti e imprenditori nella transizione verso il digitale, CNA Firenze Metropolitana ha organizzato presso le Murate Idea Park la prima edizione del Firenze e-commerce Forum. L’evento è supportato da sponsor di rilievo come PayPal e PrestaShop, con il contributo di partner locali quali Vedanet, OminitekSTORE e MIP.

Michele Simone, Director of Partnerships, Southern Europe per PayPal, sottolinea: "Un consiglio per me fondamentale è fare e-commerce. Assolutamente. Se dieci anni fa poteva essere considerato un di più, adesso la vendita online è un canale da cui non si può prescindere: per crescere e per dare una prospettiva futura al proprio business che porti più clienti anche geograficamente, da posti diversi da quello in cui è localizzata la propria azienda".

Tre i suggerimenti di Francesco D’Acri, Country Manager di PrestaShop per l’Italia: "Primo, venire agli eventi come questo per informarsi e iniziare a studiare, a capire cosa è l’e-commerce. Secondo, affidarsi a chi ne sa, come le agenzie PrestaShop tipo Vedanet che ha fortemente voluto questo evento. E terzo capire esattamente cosa vogliono fare, prima come progetto imprenditoriale, capire come farlo e dopo affidarsi alla tecnologia giusta".

"Con il 95% delle imprese toscane che conta meno di 10 addetti - conclude Nannini -, il commercio elettronico rappresenta una leva strategica per competere su scala nazionale e internazionale".