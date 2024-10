Arrivano gli incenti del Comune per chi apre nuove attività

Per chi investe con la sua vita e la sua professione su Rignano, il Comune ha previsto un incentivo economico: possono richiederlo tutti gli operatori che abbiano recentemente avviato o che siano interessati all’avvio di una nuova attività di servizi, commerciale, o di piccolo artigianato nel territorio comunale. Possono presentare domanda gli aspiranti imprenditori in qualità di singoli o in gruppo imprenditoriale, inoccupati o disoccupati, con residenza o domicilio nel Comune che avvieranno la propria impresa entro il 31 dicembre. Rientrano nel bando anche le nuove imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Firenze a partire non prima del 1° gennaio 2024. "Sosteniamo chi vuole fare impresa in questo momento di difficile congiuntura economica" spiega l’assessore al commercio e alle attività produttive Silvia Meli.

Ma.Pl.