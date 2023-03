Arriva Max Angioni l’alba di un comico

di Giovanni Ballerini

Da "Italia’s Got Talent" a "Zelig", da "LOL – Chi ride è fuori" a "Lui è peggio di me", con Marco Giallini e Giorgio Panariello, tanto per fare il punto sulla sua carriera in tv. Per poi tornare da solo sul palco con il nuovo tour che lo sta vedendo protagonista nelle maggiori città italiane e anche oltre i confini nazionali, visto che sono previste repliche dello show in Svizzera e in Inghilterra, dove il comico sarà il primo italiano della storia a calcare il palco del mitico Comedy Store. Stiamo parlando del nuovo asso della comicità Max Angioni, che con oltre 30mila biglietti venduti e l’80% di sold out con il suo MiracolaTour ha attraversato l’anno passato teatri e piazze di tutta la Penisola, dal Trentino alla Sicilia. Visto il successo, ci riprova anche nel 2023 e con "Miracolato", il suo più recente spettacolo, sarà domani alle 21 in scena al Tuscany Hall. I biglietti – da 19,50 a 35 euro, posti numerati - sono disponibili sul sito del teatro www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze, ma anche argomenti contemporanei come le conversazioni tipiche della gente ai tempi dei social network, la sua relazione con lo sport, la maledizione di arrivare secondo, oltre all’ormai noto tormentone sulla rivisitazione dei miracoli.

Comasco, classe 1990, Massimiliano Angioni, per gli amici Max, nasce come attore teatrale, visto che ha studiato con profitto alla scuola di teatro di Como e si è perfezionato all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra nel cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi – Skybrendnerz. Da allora la comicità, la fantasia e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti ideali per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce.

E, come conferma anche il nuovo tour, la gente volentieri si abbandona, alle due ore di puro divertimento, create e messe in scena dal comico tutto d’un fiato, per far ridere la platea senza freni, dal primo all’ultimo istante.