Arriva la domenica metropolitana. Musei gratis e nuove scoperte

Al museo gratis. Il 5 maggio, per la Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici e Palazzo Medici Riccardi. E potranno partecipare a numerose visite, condotte anche dai mediatori del progetto Amir, e alle attività per giovani, adulti e famiglie sviluppate dal Comune, Città Metropolitana e da MUS.E. Porte aperte a Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, e MAD - Murate Art District.

L’obiettivo è portare alla scoperta delle meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee. A Palazzo Vecchio tra gli appuntamenti per famiglie con bambini c’è il racconto animato "Per fare una città ci vuole un fiore", "Vita di corte" e anche l’atelier "In bottega. Dipingere in fresco" che permette di cimentarsi con le diverse fasi di esecuzione di un piccolo affresco, che al termine dell’attività i partecipanti potranno portare a casa.

Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso. A Palazzo Medici Riccardi sono visitabili le mostre "L’incanto di Orfeo. Nell’arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo", che attraversa il mito del leggendario cantore grazie a capolavori dell’arte figurativa, e "Illustrare il tempo. Roberto Innocenti", dedicata a uno dei più grandi illustratori toscani.

Al Museo Novecento i bambini dagli otto anni, ispirandosi alle due affascinanti nature morte metafisiche di Carlo Carrà e di Giorgio Morandi, esposte per la mostra ‘Ritorni. Da Modigliani a Morandi’, potranno accostarsi al linguaggio metafisico dei due artisti per poi addentrarsi in un laboratorio artistico di interpretazione della propria personale "stanza magica". A Museo Bardini le famiglie con bambini saranno condotti alla scoperta di uno degli animali di Firenze più noti al mondo, il "porcellino" di bronzo presente sotto la loggia del Mercato Nuovo. Porte aperte al complesso di Santa Maria Novella, basilica e chiostri, e anche al Memoriale delle Deportazioni. Al complesso delle Murate si potrà conoscere la sua storia, dalla fondazione come convento femminile per le monache di clausura all’utilizzo come carcere nell’Ottocento e nel Novecento fino alla trasformazione in centro artistico contemporaneo.

La visita permetterà anche di fruire dell’installazione sonora Agorà dell’artista Sadi, che restituisce voce alle grandi figure che vi sono state recluse, come Gaetano Salvemini o Carlo Levi, ma anche a tutti i personaggi meno noti. Molto suggestivi i ‘Percorsi segreti’ al museo di Palazzo Vecchio, che consentono di visitare alcuni ambienti particolarmente preziosi: fra questi la scala realizzata per volere di Gualtieri di Brienne e ricavata nello spessore della muraglia; lo Studiolo di Francesco I de’ Medici, raffinatissimo scrigno "di cose rare et pretiose", e lo Scrittoio del padre Cosimo I, meglio noto come Tesoretto. Infine l’imponente struttura a capriate che sorregge il soffitto a cassettoni del Salone dei Cinquecento.