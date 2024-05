Arriva ’La belva nella giungla’. Opera video di Federico Tiezzi

"Ho immaginato di narrare il racconto di Henry James, ’La belva nella giungla’, come una delle tante storie umane che si svolgono dentro quel pallido punto blu perso nello spazio". Federico Tiezzi spiega così la nascita dell’opera video che prende il nome dall’omonima novella di James pubblicata nel 1903, curata nella traduzione e drammaturgia da Sandro Lombardi.

L’installazione video, presentata ieri in anteprima al Museo Novecento, vede gli interpreti Anna Della Rosa e Graziano Piazza nei ruoli dei protagonisti della storia May e John. Si avvale dei costumi di Giovanna Buzzi, le luci di Gianni Pollini e interventi pittorici Jacopo Stoppa. La fotografia e il montaggio sono, invece, del regista cinematografico Nicola Bellucci. Con questo nuovo progetto il regista, drammaturgo e artista visivo Federico Tiezzi continua la sua decennale esplorazione del linguaggio e delle possibilità artistiche del video. L’opera è una produzione della Compagnia Lombardi-Tiezzi, Vulpis Productions. Il progetto è realizzato col contributo di Fondazione CR Firenze e il sostegno di Regione Toscana e MiC.

"Siamo onorati di accogliere un’opera video di Federico Tiezzi, tra i maggiori protagonisti della ricerca e sperimentazione teatrale in Italia dagli anni ‘80 in poi – ha spiegato Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento –. Un patrimonio prezioso di sensibilità e intelligenza visiva, di poesia e architettura scenica per Firenze, per l’Italia, celebrato in tutto il mondo. Con Tiezzi la suddivisione di genere e di categorie tra arte e teatro, tra pittura e nuove tecnologie, suono e parola tende a dissolversi in una trama ricchissima e sofisticata di connessioni e sviluppi".

Il 3 giugno alle 18 sarà organizzato un talk in occasione della mostra di Federico Tiezzi ’La Belva nella giungla’, visitabile fino 7 luglio. Intervengono Sergio Risaliti, Federico Tiezzi, Sandro Lombardi e Mauro Pratesi.

O.Mu.