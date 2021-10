Firenze, 26 ottobre 2021 - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Reggello (Firenze) per lesioni aggravate nei confronti dei genitori. Dopo una breve discussione per futili motivi, il figlio ha impugnato il manico di una scopa e ha bastonato il padre e poco dopo anche la madre che era arrivata in soccorso del marito dopo aver sentito le urla. Dopo l'aggressione gli anziani genitori sono scappati dall'abitazione condivisa con il figlio per rifugiarsi da un conoscente in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

L'intervento dei militari dell'Arma, effettuato con più pattuglie, ha consentito di evitare ulteriori conseguenze e di bloccare l'uomo. Gli anziani sono stati visitati dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasportati in ospedale. Anche in precedenza il 49enne aveva avuto atteggiamenti ostili nei confronti dei genitori. I carabinieri di Reggello, dopo gli accertamenti di rito, hanno trattenuto l'uomo in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.