Cinque piante di marijuana in una serra, 11 chili in casa: arrestato 45enne

Borghetto Vara (La Spezia), 9 ottobre 2021 – Coltivava marijuana in una serra e ne aveva un notevole quantitativo in casa, così un quarantacinquenne di Borghetto Vara è stato arrestato dai carabinieri. Nella serata di ieri i militari della stazione di Borghetto di Vara, nel corso di un servizio antidroga, hanno proceduto all’arresto di un uomo del luogo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti.

I carabinieri hanno sorpreso l’uomo a coltivare 5 piante di marijuana, occultate tra la circostante vegetazione e collocate in una vera e propria serra, allestita per garantire una migliore protezione delle piante già in fioritura.

Oltre alla piantagione, nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti circa 11 chilogrammi di altra marijuana già essiccata e pronta per la cessione, oltre al materiale utile per la successiva vendita al dettaglio.

Lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria della Spezia che, in attesa dell’udienza di convalida, ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Marco Magi