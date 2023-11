Aree ferroviarie. Approvazione del Consiglio

Il Consiglio comunale ha approvato gli atti urbanistici relativi alle aree Borgo Verde, Borgo Nuovo ed ex Centauro. Un passaggio storico. Le tre ex-aree ferroviarie, dopo decenni saranno recuperate ed accoglieranno nuove funzioni come lavoro, ricerca nel campo delle energie rinnovabili e servizi pubblici. Per l’area e, denominata Borgo Verde, è stata approvata la variante Urbanistica per la realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore e della Casa di Comunità. I progetti sono già finanziati, cantieri al viadal prossimo anno. I lavori seguono alle prime operazioni svolte che hanno riguardato le opere di bonifica e di rimozione dei vecchi capannoni, oramai abbandonati da decenni. Nell’area Borgo Nuovo, negli ultimi mesi sono già iniziate le opere di demolizione e messa in sicurezza da parte dell’azienda Bertolotti, azienda leader del settore della meccanica del territorio, ora proprietaria dell’area. Per questa parte il Consiglio ha approvato un atto finalizzato alla rapida conclusione dell’iter autorizzativo per la realizzazione di un edificio industriale, che ospiterà lavorazioni di alto livello tecnologico e porterà posti di lavoro per decine di nuovi addetti. Infine, nell’area ex Centauro, sono iniziati poche settimane fa i lavori per la realizzazione di strade di accesso e parcheggi - a servizio dell’intera area industriale – e propedeutici alla futuro nascita del centro di ricerca sulle energie rinnovabili, Record, il cui inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera. "Per Borgo Verde – dice la Sindaca Marini - la scelta è stata trasformare l’area puntando su investimenti pubblici. Nel Borgo Nuovo, sarà protagonista il lavoro. Infine nell’area ex Centauro accoglieremo il Consorzio Record, con un centro di Ricerca sulle rinnovabili".