Arcobaleno d’estate, che show. Serata di note al Teatro romano

Firenze, 21 giugno 2024 – Arcobaleno d’estate, di spettacolo in spettacolo. La grande festa che segna l’inizio della stagione estiva e che questo anno è stata tutta costruita attorno al tema "Toscana diffusa" è promossa dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria.

Fino a martedì 25 giugno saranno tanti gli appuntamenti in tutta la regione per scoprire le bellezze toscane abbinando eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali e in natura. Oggi tocca a una "perla" del territorio della Città metropolitana: Fiesole.

Davvero un bel programma, quello previsto per oggi in occasione della Festa della Musica in programma al Teatro Romano di Fiesole con brindisi al Caffè Teatro del Teatro Romano, per celebrare il solstizio d’estate con Toscana Arcobaleno d’Estate. In particolare a partire dalle 21.15 è in programma la serata cameristica e operistica organizzata dalla Scuola di Musica di Fiesole nell’ambito dell’Estate Fiesolana. L’ingresso è libero su prenotazione. Alle 21.30 l’Ensemble da camera della Scuola di Musica di Fiesole, accompagnata dalla voce narrante dell’attrice Sonia Bergamasco, si esibirà nel Pierrot lunaire op. 21 di Arnold Schönberg. Alle 22 sarà la volta della cerimonia per il Premio "Abbado Far musica insieme" e "Premio Abbiati per la Scuola". Alle 22.30, l’opera "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini, sarà messa in scena dall’Orchestra Galilei diretta da Edoardo Rosadini, con la regia di Matelda Cappelletti. Insomma un’intensa serata di musica per celebrare l’avvio dell’estate.

Domani Arcobaleno d’Estate approderà a Vallombrosa, località amatissima dai fiorentini non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la storica abbazia. E sulla "montagna dei fiorentini" è in programma nella serata di domani un altro degli appuntamenti clou della kermesse: "Alla scoperta di Morricone". Il concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno è in programma a partire dalle 19,30, a ingresso libero, sarà lo spettacolo di chiusura del "Vallombrosa music Festival", gran finale di una giornata all’insegna di spettacoli, talk, degustazioni (tra le iniziative conviviali, il picnic delle 13 sul pratone e il Naturaperitivo alle 17,30) con prodotti di zona e musica lounge dal vivo, camminate, visite guidate e sessioni di yoga. Imperdibile e magico si annuncia dunque questo concerto al tramonto sulle indimentabili note del maestro Morricone, per questa volta "colonna sonora" dell’Arcobaleno d’Estate.