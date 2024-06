Arcobaleno d’estate, un brindisi alle vacanze in una terra da incanto: sette giorni di grandi eventi

Firenze, 19 giugno 2024 – Sul panorama di Firenze visto dalla terrazza de “La Legganda dei Frati“, nel complesso di Villa Bardini, la XII edizione di Arcobaleno d’Estate ha preso ufficialmente il via stasera in un aperitivo diventato una festa di sapori e di sorrisi. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la direttrice del QN La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno, Agnese Pini hanno tagliato il nastro di un contenitore di eventi che parte da Firenze e fino al 25 giugno abbraccia tutta la Toscana. "Arcobaleno d’estate è la cornice che ci consente di mettere a fuoco la nostra bella regione – commenta Giani –. Queste iniziative ci aiutano a promuovere la Toscana per i cittadini, per i turisti e per l’economia".

“Da 12 anni crediamo in questa iniziativa – sottolinea la direttrice Agnese Pini – che non si è fermata neanche col Covid, con uno sguardo speciale proprio ai cittadini toscani e alla riscoperta delle bellezze di questa regione". Con la firma della serata a cura di Confcommercio Toscana con il presidente Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni, "orgoglioso di far parte di questa squadra fin dal primo anno" e la cucina affidata al patron de “La Leggenda dei Frati“ Filippo Saporito in collaborazione con l’Unione regionale cuochi Toscana (presidente Roberto Lodivichi), gli ospiti hanno brindato a un’iniziativa promossa dalla Regione e da La Nazione con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana (sono intervenuti i direttori Francesco Tapinassi e Francesco Palumbo).

10 foto Arcobaleno d'Estate, il brindisi a Villa Bardini (Foto New Press Photo)

Presenti le massime autorità di Firenze, il prefetto Francesca Ferrandino e il questore Maurizio Auriemma, il comandante provinciale della Guardia di Finanza generale Bruno Salsano, il comandante del reparto del reparto operativo dei carabinieri di Firenze Andrea Pezzillo e Margherita Anzini, comandante della compagnia Firenze dei carabinieri, oltre al comandante della Municipale Francesco Passaretti. Per la Regione l’assessore regionale all’economia e turismo, Leonardo Marras e la capogabinetto Cristina Manetti. Hanno brindato ad Arcobaleno d’estate anche il console generale di Francia a Firenze Guillame Rousson, Teresa Madeo dell’Ufficio scolastico regionale, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini e per Confindustria Toscana Centro e Costa la responsabile della comunicazione Simona Bandino. Presenti il presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra col responsabile delle relazioni esterne Giuseppe Meduri, il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli e Anna Paola Concia, coordinatrice di “Fiera Didacta Italia”. E poi i professori Cosimo Ceccuti e Sandro Rogari, mentre la colonna sonora è stata affidata al trio del violino di Ana Valentim Violin, il sax di Alberto Mannatrizio e la voce di Deb Jones.

L’Arcobaleno colora da oggi la Toscana con un ricco cartellone di eventi che attraversano la regione, da Artimino a Prato a Peccioli (Pi), da Pistoia a Lucca, con il programma completo su www.lanazione.it e visittuscany.com . Tra gli appuntamenti in musica da segnalare domani dalle 21.30 al teatro romano di Fiseole l’Ensemble da camera della Scuola di Musica; alle 22 la premiazione del “Premio Abbado“ e del “Premio Abbiati per la Scuola”; alle 22,30, l’opera Gianni Schicchi di Puccini, messa in scena dall’Orchestra Galilei. Sabato 22 alle 19,30 nel pratone a Vallombrosa concerto della Ensemble Symphony Orchestra con il maestro Giacomo Loprieno per un omaggio a Ennio Morricone promosso dall’associazione Fièri Aps Ets col supporto di Prg.