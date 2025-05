Arezzo: Aspiranti giovani imprenditori si contendono il Trofeo Eye

Arezzo, 17 maggio 2025 – Lunedì 19 maggio alcuni studenti aretini vivranno una giornata che potrà tracciare il loro futuro: così giovani, eppure già aspiranti imprenditori, si sfideranno per aggiudicarsi il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2025 e la possibilità di far diventare realtà la loro idea imprenditoriale. Protagonisti del contest, evento clou del 14° percorso di imprenditoria etica Eye - Ethics and Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab APS sono team di studenti degli istituti scolastici superiori aretini “Buonarroti Fossombroni”, “Galileo Galilei” e del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II con il Liceo “Piero della Francesca”.

Durante l’anno scolastico, incontrando imprenditori e esperti del settore, hanno imparato le basi per avviare un’impresa di successo con alla base l’etica del lavoro fino a ideare una propria idea aziendale

Il percorso EYE a Arezzo è realizzato da Artes Lab grazie al contributo del Comune di Arezzo e della Fondazione CR Firenze con la collaborazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud e dei tre istituti scolastici.

Le migliori idee nate dal percorso laboratoriale del programma EYE, sono state selezionate da esperti e saranno presentate dagli stessi ideatori di fronte a una giuria di esperti lunedì 19 maggio dalle 11 alle 13 nella sala Buitoni di Confindustria Toscana sud (via Roma 2): la più originale, concreta e realizzabile vincerà il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Arezzo 2025. Saranno inoltre assegnate ai team di studenti tre menzioni speciali: quella ottenuta dai social, dai mentor del progetto e dagli AlumnEYE, ossia giovani che partendo dai banchi di scuola con il progetto EYE hanno poi avviato una loro attività imprenditoriale. I vincitori si sfideranno inoltre il 5 giugno nella sede della Presidenza della Regione Toscana con i “colleghi” di Eye a Firenze, Pistoia, Siena e Prato per il Trofeo EYE Toscana 2025, a cui è associato un premio di 1.000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork. Alla giornata delle idee di lunedì partecipano, tra gli altri, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi

La giuria è composta dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud Carlo Municchi, dal Vicepresidente di Artes Lab e Avvocato Matteo Forconi, dall’imprenditrice e membro della Commissione Education di Confindustria Maria Claudia Sanarelli, dall’imprenditore Domenico Alberti e dal Direttore di EYE Luca Taddei

"Le idee innovative dei nostri giovani studenti, aspiranti imprenditori del futuro - commentano il vicesindaco Lucia Tanti e gli assessori Simone Chierici e Federico Scapecchi - sono un segnale tangibile della vitalità e della creatività che anima le nostre scuole superiori. Non è solo una competizione: è una preziosa opportunità per questi ragazzi di trasformare la loro visione in un progetto concreto, apprendendo i valori dell'etica nel mondo del lavoro. Vedere l'impegno e la passione che hanno profuso, guidati da esperti e imprenditori del territorio, è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Auguriamo a tutti i partecipanti un grande in bocca al lupo anche per l'ulteriore sfida regionale. Il Comune di Arezzo crede fermamente nel potenziale dei suoi giovani ed in iniziative come questa, che rappresentano un investimento sul futuro del nostro territorio".

“Per la prima volta questi giovani possono raccontare la propria idea d’impresa a chi davvero può ascoltarla, ossia istituzioni e imprenditori del territorio. Una proposta etica, innovativa, di impatto: possono contribuire a migliorare il mondo” sottolinea Luca Taddei, Direttore di EYE

Le idee che sono state selezionate per concorrere al contest finale e i loro ideatori sono:

1 FITGRAM Social sportivo per favorire la socialità e la sicurezza di Sofia Maddalena Bala, Stefan Nedieanu e Matteo Zotti del Liceo artistico Piero della Francesca e Leonardo Brunacci, Gabriele Capacci e Leonardo Fiorani dell’Itis Galilei

2 ECO SIP Borraccia Intelligente di Achille Gallorin e Samuele Pallini del Liceo Artistico Piero della Francesca e Andrea Errico, Diego Forosetti e Alessandro Rovetini del Buonarroti Fossombroni

3 FESTITRIP piattaforma digitale che offre esperienze turistiche legate agli eventi musicali e culturali di Sara Abbafati, Giulia Coppi, Sara Corsini, Cecilia Francesca Farauanu e Mariam Naim del Buonarroti Fossombroni

4. PAWSLOVERS App per adottare animali a distanza di Michela Barneschi del Buonarroti Fossombroni e Aurora Casucci, Ilaria Fusai, Anna Parrotta, Matilde Pinetti del Liceo Artistico Piero della Francesca

5. ÉLITE PROTHESIS protesi innovative di Francesco Fantacchiotti, Nicola Motolese,Nicola Piccolo e

Andrea Severi del Buonarroti Fossombroni

6 CHEAP FOOD Servizio contro lo spreco alimentare di Matteo Caneschi, Ester Gennaioli Andreozzi, Niccolò Ghignoli, Leonit Llugaxhiu e Letizia Valdambrini del Liceo Artistico Piero della Francesca