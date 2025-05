Arezzo, 17 maggio 2025 – Marcello Tornani nuovo presidente Cna pensionati Arezzo

Associazione sempre più vicina ai bisogni dei pensionati, nel segno e nel ricordo di Giuseppe Serafini

Marcello Tornani, foianese di 72 anni, un passato da artigiano intagliatore e restauratore di mobili, è il nuovo Presidente di CNA Pensionati Arezzo eletto all’unanimità dall’assemblea elettiva che si è svolta nell’auditorium dell’associazione.

Il suo primo pensiero è andato al Presidente Giuseppe Serafini scomparso meno di un mese fa “Beppe è stato uomo di grande umanità e impegno, attento alle esigenze dei pensionati e promotore con enti ed istituzioni di iniziative a sostegno della comunità. Il suo contributo rimarrà nella memoria collettiva della nostra associazione”.

Il neo Presidente ha poi disegnato le linee per il quadriennio 2025-2029.

“Il nostro impegno sarà orientato ai bisogni concreti dei pensionati,

con incontri periodici nelle vallate, momenti di ascolto e iniziative itineranti, per portare i servizi e le informazioni là dove vivono i nostri associati.

Lavoreremo insieme per consolidare quella rete di relazioni, servizi e opportunità che negli anni ha reso CNA Pensionati un punto di riferimento per migliaia di persone.

Dedicheremo grande attenzione ai temi della salute e dell’assistenza sanitaria, della sicurezza, delle competenze digitali nella terza età, al tempo libero e non faremo mancare il nostro sostegno al dialogo intergenerazionale, convinti che la trasmissione di saperi, esperienze e valori tra giovani e anziani sia un patrimonio prezioso per l’intera comunità.

Con l’energia, la passione e la determinazione che ci hanno sempre contraddistinto, certi che, uniti, potremo raggiungere traguardi importanti per il bene di tutti i nostri pensionati”, ha concluso il Presidente Marcello Tornani.

A formulare gli auguri di buon lavoro al neo Presidente e a tutta la squadra di Arezzo il Presidente CNA Pensionati Toscana Luigi Nigi insieme al segretario regionale Tina Pugliese.

“L’Assemblea elettiva di oggi è nel segno di continuità e rinnovamento, con l’elezione del nuovo Presidente che raccoglie il testimone lasciato da Beppe Serafini, figura indimenticabile per il nostro mondo associativo.

Il legame tra la struttura regionale e il territorio aretino è da sempre solido e fondato su una collaborazione intensa e lungimirante. Non è un caso che il prossimo segretario regionale provenga proprio da questa realtà così dinamica e propositiva.

Vogliamo continuare su questa strada virtuosa, rafforzando le sinergie e sviluppando insieme strategie e iniziative che rendano CNA Pensionati sempre più forte, rappresentativa e pronta ad affrontare le sfide che ci attendono.

L’assemblea è stata preceduta da un incontro con il dottor Pier Luigi Rossi, specialista in scienza dell’alimentazione, igiene e medicina preventiva, sul rapporto tra nutrizione e longevità.

Il dottor Rossi ha invitato a non dare importanza solo al calendario: “Non misura la vitalità di un corpo, il tempo in biologia si misura con la verifica delle funzioni corporee vitali, non con il calendario. Ciascuno logora il proprio corpo biologico in rapporto al modo di vivere, di alimentarsi, di lavorare, di relazionarsi con gli altri. Non si invecchia tutti allo stesso ritmo. Ciascuno ha il suo proprio livello di senescenza biologica, di logoramento corporeo, di usura delle varie funzioni vitali. Apriamo quindi la gabbia anagrafica e liberiamo il nostro corpo dal conteggio degli anni”, ha argomentato Pier Luigi Rossi che ha anche presentato il suo ultimo libro “La nuova scienza dell’alimentazione