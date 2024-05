Arci Manetti, cena di beneficenza

Nuova iniziativa di solidarietà ‘firmata’ dal circolo Arci Dino Manetti. Il prossimo 6 giugno si svolgerà infatti un ‘Gorinello a tavola’ rivisitato e ribattezzato ‘Tavolata su via Baracca’ (si parte alle 20). Un’iniziativa organizzata insieme a Unicoop Firenze – sezione soci di Campi, Gruppo Gorinello insieme, Circolo Sms Sant’Angelo a Lecore e Quarto Tempo. E che si pone fra gli obiettivi anche quello di dare una mano alla Filarmonica Michelangiolo Paoli, la ‘banda’ di Campi, duramente colpita dall’alluvione di novembre e alla quale sarà devoluta una parte del ricavato in modo da far ripartire i corsi della scuola di musica gratuita che da sempre sono uno dei capisaldi nell’attività della Filarmonica. La sede della Filarmonica era stata invasa da acqua e fango, che avevano danneggiato partiture, alcune anche di importanza storica, strumenti musicali, divise, amplificazione e tanto altro ancora. Ma grazie alla disponibilità di un nutrito gruppo di amici è stata velocemente ripulita e l’attività è potuta gradualmente ripartire.

P.F.N.