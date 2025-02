Arance della legalità. Ecco l’iniziativa

Pontassieve partecipa al progetto ‘Arance della Legalità’, promosso da Libera e sostenuto da Siaf, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, specie tra le nuove generazioni. Un’iniziativa che porta nelle mense scolastiche e sulle tavole di centinaia di famiglie gli agrumi maturati al sole della Sicilia nei campi che un tempo appartenevano a Cosa nostra, grazie alla cura e al lavoro della cooperativa sociale ‘Beppe Montana’. Le arance prenotate saranno consegnate agli acquirenti sabato 15 febbraio, dalle 10 alle 12 al centro cottura della mensa scolastica in via Lisbona 18/C a Pontassieve. Acquistando le arance della legalità non solo viene sostenuto il prezioso lavoro della cooperativa sociale, ma si contribuisce al finanziamento di materiale didattico per le scuole del territorio.