"Apriti cinema" torna agli Uffizi. Tanti capolavori da (ri)vedere

Torna il cinema sotto le stelle in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze, il cortile degli Uffizi. Dal 26 giugno al 6 agosto 42 serate di ‘Apriti Cinema’: 186 posti a sedere, fruibili da tutti, fiorentini e turisti, gratuitamente. Quanto al programma, ce n’è per tutti gusti. Si parte mercoledì con ‘L’infinita fabbrica del Duomo’, omaggio a Massimo D’Anolfi e Martina Parenti del Festival dei Popoli. Alla presenza dei registi, il documentario, dal forte impatto visivo, segue i lavori per la conservazione del Duomo di Milano. Nel ricco cartellone ci sono film dai festival internazionali, gli omaggi per il centenario dalla nascita di Lauren Bacall (Assassinio sull’Orient Express, Il grande sonno, Come foglie al vento) e Marcello Mastroianni (8½, La dolce vita). E ancora: i film che raccontano l’arte in rapporto al cinema proposti dalle Gallerie degli Uffizi; Le notti di mezza estate de Lo Schermo dell’Arte film festival; la retrospettiva Gabriele Salvatores del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema; la due giorni di titoli irlandesi del N.I.C.E. insieme ai film da America Latina, Medio Oriente, Corea, Cina, India, Francia, Stati Uniti e naturalmente dall’Italia; l’evento a cura di Sentiero Film Factory; la tappa di INCinema, festival del cinema inclusivo, per le persone con disabilità sensoriale, e non mancano le anteprime nazionali alla presenza dei registi.

L’arena è organizzata dall’Associazione Amici dell’Alfieri, con la programmazione a cura dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi. Gli spettacoli iniziano alle 21.45, sono a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Ogni sera la proiezione di un film in lingua originale, sottotitolato in italiano, rivolta al pubblico internazionale.

Tra i tanti film in programma, il 27 giugno sarà la volta di ‘Mediterraneo’ di Salvatores. Il 28 giugno la cerimonia del ‘Premio Claudio Carabba’, per giovani critici cinematografici, dedicato alla memoria del giornalista fiorentino, e ‘Una giornata particolare’ di Ettore Scola. Il 29 giugno per ‘France Odeon - Aspettando il Tour’ sarà proiettato "Jour de fête" (Giorno di Festa), di Jacques Tati. Tra i vari appuntamenti, il 2 luglio per ‘INCinema - festival del cinema inclusivo’ sarà la volta di ‘Un divano a Tunisi’, proiezione accessibile anche ai disabili sensoriali, in collaborazione con INCinema OUTside. Il film ha i sottotitoli per le persone sorde e ipoacustiche sulla copia e l’audio descrizione fruibile via smartphone con l’app Earcatch. Per ‘Mastroianni 100’ il 12 luglio ‘Matrimonio all’italiana’ di Vittorio De Sica, mentre il 13 per ‘Bacall 100’ sarà proiettato ‘Come sposare un milionario’. Il 27 luglio evento speciale in attesa della retrospettiva omaggio ad Antonioni alla Compagnia da settembre, con la proiezione di ‘Cronaca di un amore’ di Michelangelo Antonioni. Il 3 agosto sarà la volta de ‘La Maremma al cinema’ con la proiezione di filmati recuperati e digitalizzati dalla Mediateca Digitale della Maremma, e a seguire ‘Non ci resta che piangere’ di Massimo Troisi e Roberto Benigni, in omaggio per i quarant’anni dall’uscita di questo film cult.

Maurizio Costanzo