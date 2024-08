Appuntamenti estivi. Stasera il fachiro in piazza San Pietro

Tante iniziative sul territorio per stare insieme all’aperto. Stasera in piazza San Pietro a Cascia c’è "Circensis", spettacolo con fachiro, burlesque e gioco di fuoco. Domani si celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione a partire dalle diciotto e trenta in piazza Roosevelt: si apre con la lettura del verbale di insediamento del primo consiglio comunale democraticamente eletto, poi la ricostruzione storica affidata a Paola Stoppioni e Gabryela Dancygier con la BandOrchestra.

Alle 21,15, cinema sotto le stelle a Tosi con "Sing 2". Sabato dalle 18,30 alle 24 chiacchierata e camminata notturna dal parcheggio del Parco delle Lastre con Viandare con trekking. Alle 21 in piazza Potente "Dj Fulltime". Sempre alle 21, al Polivalente di Saltino, tombolata in compagnia. Domenica alle 21 sempre a Saltino, "Scrittori in musica".