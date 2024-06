Turismo, l’imprenditore: “A Firenze grande richiesta appartamenti di lusso per l'estate"

Firenze, 26 giugno 2024 - “Anche per questa estate, a Firenze, si registra una grande richiesta per gli appartamenti di lusso del centro storico”. Lo dice Lorenzo Fagnoni, Ceo di Apartments Florence, che scatta così una fotografia della stagione appena iniziata. “Sono turisti, in particolare americani, che vanno alla ricerca di un certo target di case: molto belle, ristrutturate e in posizione super centrale”, aggiunge. Un trend in linea con quello di un anno fa, che, come ricorda Fagnoni, “è stato buono”, anche se la crescita auspicata non è arrivata: “L’avvicinamento alle prossime elezioni negli Usa e le guerre – spiega – non hanno aiutato, ma il mercato si conferma comunque su ottimi livelli di richiesta. Subito dopo gli statunitensi vengono australiani e neozelandesi, mentre è ovviamente crollato il segmento russo. Si tratta di clienti che sanno molto precisamente cosa vogliono: cercano l’estetica, il comfort, l’immobile di pregio. Non si accontentano, perché godono di ampia disponibilità”. Così i ricavi di tutti i soggetti che operano in questo business crescono: “I prezzi di queste strutture – conclude Fagnoni – continuano ad essere molto sostenuti, anche perché per questa gamma di turisti esiste soltanto il centro del centro di Firenze, cioè il quadrilatero che si estende da via del Proconsolo a Piazza della Repubblica, da Ponte Vecchio al Duomo. È la zona con le abitazioni più esclusive e questa estate torneranno a frequentarla”.