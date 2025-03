Apparecchi diagnostici in partenza per il Libano

La collaborazione tra grandi realtà internazionali con base a Firenze, sta facendo spiccare il volo a un’operazione di solidarietà destinata ai centri sanitari di Beirut: sono in partenza dall’aeroporto di Pratica di Mare 24 europallets di apparecchi elettromedicali e sanitari. È il dono di Esaote (uno dei leader mondiali di sistemi diagnostici medicali) alla Fondazione Giovanni Paolo II. Il carico sarà distribuito agli ospedali e laboratori medici libanesi attraverso il Vicariato di Beirut dei Latini con la collaborazione del Contingente Italiano in Libano. Parte del materiale è destinato anche a strutture sanitarie siriane, in particolare l’ospedale Italiano di Damasco. Grazie al supporto di Savino Del Bene, specializzata in spedizioni e logistica, le apparecchiature medicali sono state custodite nel porto di Livorno in attesa che la situazione politica in Libano ne consentisse l’invio. Ora possono prendere il volo grazie al Ministero della Difesa che ha messo a disposizione il trasporto e la logistica: il materiale partirà con aereo speciale del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare e il 17 marzo sarà consegnato con una cerimonia ufficiale.