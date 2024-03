Aperto il cantiere per Dieci alloggi Erp nella zona del Paretaio

E’ stato consegnato nei giorni scorsi a Casa Spa il cantiere per la realizzazione a Vicchio, nella zona del Paretaio, di 10 alloggi di edilizia Erp, il centro operativo per la sicurezza dei cittadini, oltre alla nuova viabilità di accesso alla scuola dell’infanzia. Il progetto rientra tra quelli presentati per l’area del Mugello tramite la Città Metropolitana nell’ambito del Pinqua (Programma innovativo qualità dell’abitare), il cui soggetto attuatore è Casa Spa, riguardante le politiche abitative e sociali e la qualità dell’abitare. E’ prevista una superficie utile di alloggi di 589 metri quadrati, oltre a 296 di superficie accessoria. Il taglio medio degli alloggi è di circa 60 metri quadri, mentre la superficie utile per la sede della Polizia municipale è di 131 metri quadri oltre a 95 di superficie accessoria. Il finanziamento totale è di 2.522mila euro, di cui 2.213.904 per costo di costruzione e il tempo utile per la consegna è di 610 giorni. "Questo progetto - spiega il presidente di Casa Spa, Luca Talluri (in foto) - rappresenta un fatto importante perché tiene assieme un’idea di rigenerazione urbana con un aumento significativo nel numero di alloggi Erp, assieme all’idea e alla capacità di presentare progetti su bandi con il Pinqua; assume ancora più importanza il fatto di di aver portato avanti un progetto così ambizioso in un Comune medio piccolo".