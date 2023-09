Apericena a Scandicci: Osservando la luna e le stelle a Poggio Valicaia

Sussulti metropolitani, modifiche agli orari delle iniziative. La manifestazione rientra nel calendario di Scandicci open city. Nel fine settimana a Poggio Valicaia, oggi alle 19 ci sarà "L’uomo che piantava gli alberi". Lo spettacolo di e con Andrea Bruni, tratto dal famoso libro di Jean Giono. Gratuito. Adatto a tutti. Contatti: 346 3038170. Domenica invece serata dedicata alle curiosità sul cielo con l’associazione Astrofili Fiorentini; prenotazione obbligatoria. Si parte alle 19 con l’apericena al tramonto nel parco, seguito dall’osservazione di luna, pianeti e stella con il telescopio, da curiosità sul cielo e incontro con l’associazione Astrofili Fiorentini (prenotazione obbligatoria al 3474361862 entro le 12 di oggi). La serata è adatta a tutte le età.

Il parco di Poggio Valicaia ha organizzato eventi per tutta l’estate. Dal cinema all’aperto agli appuntamenti in mezzo alla natura. Il parco non andrà certo in letargo, perché oltre alle aperture autunnali, per l’inverno c’è la grande operazione che da diversi anni porta Poggio Valicaia al centro dell’area metropolitana per le feste natalizie, ossia il tree sitting. Prima di Natale sarà il momento di restituire gli alberi lasciati dai cittadini a vegetare ‘allegramente in collina’, dopo le feste invece il parco aprirà i battenti per riportare indietro gli abeti o consegnarli per la prima volta.