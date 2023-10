Anziano rapinato in strada: "Firenze è cambiata, così non la riconosco"

Firenze, 13 ottobre 2023 – Alla fine il suo orologio è stato ritrovato a tempo di record ma per l’ex sprinter azzurro non sarà semplice dimenticare quella violenta rapina.

"Quello che mi ha fatto più male è l’indifferenza generale, io più volte ho chiesto aiuto e nessuno si è fermato. Nessuno, nemmeno quando mi hanno visto a terra", racconta Giampaolo Matteuzzi, 91 anni, in gioventù campione dell’atletica leggera e che ancora oggi fa parte del gruppo tracking I Ragazzi del giovedì. "C’erano persone che stavano passando di lì, non riesco davvero a capacitarmi. Firenze è cambiata tanto, un tempo non era affatto così", racconta l’ex velocista.

"Anche quando mi hanno buttato a terra io ho cercato di rialzarmi, non volevo che quell’uomo scappasse con il mio orologio, dono della famiglia Agnelli per miei 30 anni da dirigente alla Fiat al quale sono molto legato", ricorda l’anziano che, oltre ai poliziotti e all’assessore alla sicurezza Benedetta Albanese, ci tiene a ringraziare il dipendente del ristorante Casa del Sabatini: "In lontananza ha sentito le mie urla e senza esitazione si è diretto verso di me per aiutarmi".

"Quando è arrivato l’aggressore era già scappato ma ha aspettato con me la polizia – prosegue –. Poi devo ringraziare il titolare di una struttura ricettiva che mi ha fornito le immagini grazie alle quali siamo riusciti a incastrare l’uomo". Ieri Matteuzzi ha voluto incontrare i poliziotti e il questore Maurizio Auriemma. "Noi come Comune siamo dalla parte dei cittadini - ha detto l’assessore Albanese -, lavoriamo su tutti i settori di competenza dell’amministrazione locale, fra cui il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle zone che man mano si rende più necessario e il potenziamento dell’illuminazione, oltre al continuo e costante impegno della polizia municipale. Ma è il momento che anche il governo faccia la sua parte". Chiamata anche del sindaco Nardella: "I coniugi Matteuzzi sono una coppia straordinaria e un bell’esempio per la nostra comunità, mentre sono rimasto molto deluso e meravigliato dalla indifferenza dei passanti, considerato anche che il fatto è avvenuto in pieno giorno. Torniamo a chiedere, come facciamo da tempo, più forze dell’ordine in città".