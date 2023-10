Firenze, 91enne picchiato e rapinato in centro tra l’indifferenza dei passanti

Firenze, 12 ottobre 2023 – "Aiuto, aiuto. Fermatelo: mi ha preso l'orologio". Un pensionato di 91 anni, Giampaolo Matteuzzi, è stato vittima di una brutale aggressione mentre camminava in via degli Orti Oricellari, nel centro di Firenze. L'episodio risale al 6 ottobre. L'anziano, ex campione italiano di staffetta, è stato preso a pugni e rapinato da un giovane somalo di 25 anni ora sottoposto a fermo dalla polizia.

Nelle immagini si vede Matteuzzi che viene colpito più volte, a ripetizione. L'anziano tenta di difendersi ma alla fine il giovane finisce per avere la meglio e Matteuzzi finisce a terra. Si rialza e prova a raggiungere il rapinatore senza riuscirci, il tutto in una strada affollata.

Giampaolo Matteuzzi con l'assessore Albanese, che stamani è andato a trovarlo

"Nessuno si è fermato ad aiutarmi, ci sono rimasto malissimo" racconta.

Solo in un secondo momento è stato soccorso dal proprietario del ristorante Casa Sabatini che sentendo le urla si è precipitato sul posto. "Lui ha aspettato insieme a me la polizia", prosegue. A dare mano all'uomo anche il proprietario di una struttura ricettiva che ha fornito le immagini consegnate poi alla polizia. Dopo qualche giorno, è arrivata la telefonata sperata: il suo orologio d'oro è stato ritrovato ad Arezzo.

"Al di là del valore economico si tratta di un dono della famiglia Agnelli per i miei 30 anni di lavoro da dirigente in Fiat". L'uomo, un 25enne somalo, è stato sottoposto a fermo e attualmente è in carcere.

"Vorrei ringraziare le forze dell'ordine che si sono immediatamente attivate e mi hanno restituito il mio orologio e l'assessore alla sicurezza Benedetta Albanese che mi ha portato la vicinanza sua e di tutto il Comune di Firenze" conclude.