Anziano aggredito e rapinato, Nardella telefona ai coniugi Matteuzzi: “Sono una coppia straordinaria”

Firenze, 12 ottobre 2023 - "I coniugi Matteuzzi sono una coppia straordinaria e un bell'esempio per la nostra comunità, mentre sono rimasto molto deluso e meravigliato dalla indifferenza dei passanti, considerato anche che il fatto è avvenuto in pieno giorno. Torniamo a chiedere, come facciamo da tempo, più forze dell'ordine in città". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, che oggi ha chiamato la famiglia Matteuzzi dopo che Giampaolo Matteuzzi, 91 anni, è stato rapinato in strada. Il 91enne stava riposando e così Nardella ha parlato con la moglie: presto ci sarà un incontro. Nardella ha sottolineato che "l'indifferenza è complice dell'insicurezza, nessuno di noi deve rimanere impassibile di fronte a una persona in difficoltà. Grazie alla polizia che è intervenuta rapidamente, e bene che sia stato convalidato l'arresto del rapinatore".