Cade nell’orto e batte la testa. Muore a 84 anni

Vaglia (Firenze), 6 aprile 2025 – Sabato mattina, poco prima delle 11, a Pratolino sono scattati i mezzi di emergenza per soccorrere un anziano che, in un terreno coltivato poco fuori dall’abitato, in via dell’Uccellatoio, si era accasciato al suolo battendo violentemente la testa contro una pietra.

La zona è quella che, dall’abitato di Pratolino, costeggia il parco della Garena e si inerpica verso Monte Morello. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’uomo, di 84 anni, fosse nell’orto quando, forse per un malore, è improvvisamente caduto a terra.

La fatalità ha voluto però che quel luogo così ben conosciuto gli fosse fatale, e che nella caduta finisse per sbattere la testa contro la pietra.

I sanitari, subito consapevoli della gravità della situazione, sono arrivati in codice rosso insieme agli agenti della polizia municipale di Vaglia, e hanno attivato anche l’elicottero del soccorso regionale, il Pegaso. Purtroppo, però, per l’anziano non c’è stato niente da fare: non è rimasto altro che constatare il decesso dell’84enne.

