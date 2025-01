Anziani e studenti in casa insieme. L’idea della Cgil

Più di 900 anziani vivono soli, quasi il 50% di loro ha più di 80 anni e oltre i due terzi sono donne. Nella maggior parte dei casi sono proprietari della casa. Vista la presenza di una eccellenza universitaria come il Design Campus, che accoglie studenti da tutta Italia, potrebbe essere utile far coincidere le esigenze di anziani soli e studenti fuori sede. Da questa riflessione nasce l’iniziativa "Insieme è meglio – Le esperienze di coabitazione tra anziani soli e giovani studenti universitari" promosso dallo Spi Cgil di Calenzano e in programma, oggi alle 16, nella Sala polivalente della biblioteca CiviCa in via della Conoscenza 11. Interverranno: il segretario dello Spi-Cgil di Calenzano Claudio Bicchielli, il sindaco Giuseppe Carovani e la direttrice del dipartimento Architettura dell’Università di Firenze Susanna Caccia Gherardini.