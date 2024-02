All'Antico Vinaio sbarca a Santa Maria Novella con due nuovi punti vendita

Firenze, 8 febbraio 2024 - Dopo l'ultima apertura a Las Vegas, Tommaso Mazzanti, l'imprenditore fiorentino che ha fatto della schiacciata – e dello slogan tutto fiorentino ’Bada come la fuma’ – un vero impero, è tornato nella sua Firenze per annunciare l'arrivo di due nuovi locali, che apriranno proprio nel capoluogo toscano. "Sono tornato a casa" dice in un video postato sui suoi social. "Ancora qua, nella città che mi ha visto nascere, crescere, maturare e diventare l’uomo che sono oggi - scrive Mazzanti in un post -. Ritorno di nuovo a casa per annunciare non una… ma ben due aperture nella mia città. A marzo apriremo il primo store dentro la stazione di Santa Maria Novella, davanti ai binari centrali e subito dopo il secondo all’ingresso del sotto passaggio. Pazzesco".

Mazzanti è un caso di studio nelle scuole, un giovane che ha iniziato scaricando le schiacciate ’che le fumano’ all’alba e a farcirle di prosciutto, tartufo e gorgonzola fino a buio trovando sempre il varco per la battuta con i clienti che si versavano il gottino di rosso da 2 euro sul banco di legno all’ombra della Torre di Arnolfo. Poi il lampo, Lenny Kravitz che impazzisce per il panino, il debutto sui social, le recensioni su TripAdvisor e via con un moltiplicatore seriale di successo.

"Con queste due nuove aperture, probabilmente AV diventa una delle catene fiorentine e italiane più grandi in città - scrive Mazzanti -. Con queste due aperture, Firenze per AV diventa la prima città ad avere più di 100 collaboratrici/collaboratori su singola città. Firenze sono tornato a casa".

Tra l'altro proprio qualche settimana fa il titolare della catena aveva annunciato l'assunzione di 100 nuovi lavoratori, che vanno ad aggiungersi ai circa 300 che già lavorano all'interno dell'Antico Vinaio. "Sono strafelice di annunciare – è il messaggio che ha diramato anche tramite social – che cerchiamo 100 nuove figure da assumere nei primi del 2024 per il nuovo anno. È la mia vittoria più grande poter fare così tanto. Cerchiamo 100 collaboratrici e collaboratori da Milano a Roma, da Forte dei Marmi a Firenze. Obiettivo del 2024 riuscire ad arrivare a quota 400 in famiglia. Stiamo pian piano diventando una piccola ma grande azienda Italiana e ne vado veramente fiero ed orgoglioso".

Per tutte le persone interessate è possibile inviare il proprio curriculum a [email protected].