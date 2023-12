L’Antico Vinaio assume. E’ già possibile presentare candidature

Nuove assunzioni all’Antico Vinaio di Forte dei Marmi. E’ proprio Tommaso Mazzanti, l’imprenditore che ha fatto della focaccina farcita – e dello slogan tutto fiorentino ’Bada come la fuma’ – un vero impero con fatturato da 23 milioni di euro, ad annunciare la volontà di incrementare il personale dei propri negozi, tra cui Forte dei Marmi. La strategia di recruiting infatti è inserita in un più ampio obiettivo di assunzione di 100 elementi che permetterà di arrivare ad un totale di 400 dipendenti. A Forte dei Marmi All’Antico Vinaio è sbarcato nel marzo scorso nel fondo affacciato in piazza Garibaldi, subito registrando un successo di clienti appassionati alle sue focaccine gourmet.

"Sono strafelice di annunciare – è il messaggio che Mazzanti ha diramato anche tramite social – che cerchiamo 100 nuove figure da assumere nei primi del 2024 per il nuovo anno. È la mia vittoria più grande poter fare così tanto. Cerchiamo 100 collaboratrici e collaboratori da Milano a Roma, da Forte dei Marmi a Firenze. Obiettivo del 2024 riuscire ad arrivare a quota 400 in famiglia. Stiamo pian piano diventando una piccola ma grande azienda Italiana e ne vado veramente fiero ed orgoglioso". Per tutte le persone interessate è possibile inviare il proprio curriculum a [email protected]