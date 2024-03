Antiche mura, vandalizzato il giardino

Un gesto insensato che danneggia la comunità ed i beni di tutti. Nei giorni scorsi – come informa l’amministrazione comunale attraverso la pagina istituzionale ‘social’ su Facebook – ignoti hanno rovinato "alcune piante nel bellissimo spazio del giardino adiacente alle antiche mura".

Questo – si legge sul post pubblicato – "è veramente un peccato sia per lo spazio che per la cura, il lavoro e l’investimento che abbiamo fatto in questo giardino che cerchiamo di valorizzare al meglio e soprattutto come merita, quale luogo storico e ricco di fascino della nostra città".

L’invito rivolto a tutti coloro che frequentano il giardino è dunque quello di "avere rispetto per i fiori, gli alberi e le piante che si trovano nell’area verde. Crediamo che ogni persona, attraverso il proprio comportamento, possa contribuire al decoro e alla bellezza del territorio".

Invito che si unisce chiaramente all’appello a segnalare eventuali comportamenti non corretti da parte dei frequentatori, che verranno poi prontamente sanzionati.