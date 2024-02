Anteprima del Nobile di Montepulciano

Appuntamento in Fortezza a Montepulciano (Siena) fino a domani per la nuova edizione dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, con i produttori del Consorzio pronti a far conoscere le nuove annate in commercio dal 2024, ossia il Vino Nobile 2021 e la Riserva 2020. Sono 49 le aziende partecipanti: l’iniziativa, afferma il Consorzio in una nota, rientra come di consueto nella Settimana delle ‘Anteprime di Toscana’ in collaborazione con la Regione. "Ci attendiamo tantissimi appassionati - commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi - già dai pre-accrediti stiamo registrando grande interesse. Saranno trenta anni di storia con questo appuntamento che ormai rappresenta uno degli eventi del vino italiano più attesi"