Antella in festa si riscopre bellissima. L’Isone è il nuovo fiore all’occhiello

di Manuela PlastinaAntella si veste di festa per una quattro giorni di iniziative e di voglia di stare insieme, in una frazione che negli ultimi mesi ha visto tanti cambiamenti, dal rifacimento del sistema fognario (che ha drasticamente ridotto l’incubo del rischio allagamenti) alla restituzione alla comunità del lungo Isone, grazie ai fondi arrivati dall’eredità della signora Marisa Migliorini: innamorata della frazione in cui ha vissuto per tanti anni, ormai sola dopo la morte precoce del marito e del figlio, ha scelto il Comune di Bagno a Ripoli come suo unico erede.

Tra i lasciti, c’è la villa dove viveva ad Antella, con all’interno gioielli, quadri e mobili di valore (messi all’asta), ma anche un terreno a Ibiza e soldi. Con questi ultimi, il Comune ha riqualificato l’area attorno al torrente Isone rendendola un luogo vivibile e vivo, con passeggiate, alberi, panchine. L’inaugurazione di pochi mesi fa è stata ovviamente dedicata alla signora Marisa e ai suoi cari. Alla vigilia di questa prima estate da vivere anche lungo il torrente, ora tocca ai commercianti e residenti della zona valorizzare ulteriormente la loro frazione attraverso iniziative all’insegna dello street food, della musica e senza dimenticare la solidarietà.

Il Ccn Vivere all’Antella organizza da giovedì a domenica quattro giorni di iniziative e socialità per inaugurare il periodo più caldo. Il cuore della festa sarà la centrale piazza Peruzzi con in calendario appuntamenti per tutte le età, per una festa di comunità. Si parte giovedì sera con un apericena a scopo benefico a 18 euro. Il ricavato verrà devoluto sia alla onlus "Un petalo per Margherita", associazione nata sul territorio e che sostiene la ricerca e la sensibilizzazione sull’Atassia di Friederich, sia a "Un sorriso per Francesco", dedicata alla famiglia di un bambino proprio di Antella con la sindrome di Crouzon. Segue una tombolata sotto le stelle.

Venerdì sera dalle 19 si balla con la Dreamers Academy e poi la piazza diventa una discoteca con "Mi garba ’70 ’80 ’90 ‘2000" con DJ Simone P. e DJ Sacchi M. Sabato ancora musica con il concerto live dei "Banana Split", tra le più note cartoon cover band d’Italia. Domenica ultima serata con la cena sotto le stelle con una piazza Peruzzi apparecchiata. Per l’intera durata della manifestazione ci sarà lo street food in piazza.