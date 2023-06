Annuncio gruppo Kering Avviate nuove assunzioni

Il gruppo Kering cerca personale nell’area fiorentina. Sul sito www.kering.com è possibile consultare tutte le posizioni aperte. Tra gli ultimi annunci pubblicati, quello per la ricerca per Gucci a Scandicci di un modellista calzature donna. Per candidarsi occorre essere in possesso di diploma di modellista calzaturiero, conoscere e saper utilizzare Cad, avere una buona conoscenza del pacchetto Office e buone capacità comunicative e relazionali. Sempre con sede a Scandicci, il gruppo seleziona per Gucci un ispettore o ispettrice controllo qualità del prodotto finito calzature. In questo caso è richiesto il diploma e preferibilmente un corso di specializzazione in modelleria calzaturiera, pluriennale esperienza nel settore calzaturiero e disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale.