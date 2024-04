Angelo Pintus one man show . Tutti a vedere "Una brutta persona"

Eclettico, originale, dissacrante e sempre sul pezzo. Angelo Pintus arriva a Firenze con il nuovo spettacolo "Una brutta persona": l’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) domani, sabato 13 e domenica 14 aprile (ore 21). Lo show è tutto da scoprire ma le date sono da tutto esaurito. Il comico triestino, infatti, gode di una popolarità che va oltre le sue partecipazioni televisive (l’ultima in qualità di giudice a "Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro" su Prime Video). Il suo pubblico sa già che, qualunque cosa si inventerà l’irriverente Pintus, sarà qualcosa da non perdere. E questo vale anche per il nuovo spettacolo, incentrato su stereotipi, politically correct e tutto quello che fa storcere il naso ma allo stesso tempo ridere sotto i baffi. "Non offendo nessuno. Quasi due ore dedicate al vogliamoci bene, è un peccato toccare alcune categorie, poi si offendono!" ironizza il comico durante una recente intervista a Radio Kiss Kiss. In questo one man show Pintus è accompagnano da quattro voci, quattro personaggi più o meno illustri - da Papa Francesco al trapper milanese – che commentano riflessioni e gag dell’artista. Altro argomento fondante dello spettacolo, la nuova "sfiancante" ma meravigliosa esperienza di padre, con relativi aneddoti. "Ho una fasciatura al polso perché mio figlio pesa tantissimo, quindi ho una lesione al tendine. Ti dicono ’quante gioie ti dà’. Certo, ma intanto non riesco più a muovere il braccio destro. Ha un anno e quattro mesi e già mangia una banana intera. Ho fatto il calcolo, a tre anni cosa mangerà?" le parole di Pintus sempre a Radio Kiss Kiss. In "Una brutta persona" non mancano schegge di pura improvvisazione, spesso dettate dal luogo e dal momento. Perché come dice lo stesso artista, "Una brutta persona" è un invito a prendersi un po’ meno sul serio e a ridere (tanto) su tutto. Il campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze, appena finito il tour nei teatri d’Italia si prenderà una pausa per trascorrere del tempo con la famiglia. Ma i fan lo rivedranno preso. "Esce un film a Capodanno. S’intitola Dove osano le cicogne" annuncia il comico nell’intervista radiofonica.